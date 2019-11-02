جيزان 05 ربيع الأول 1441هـ الموافق 02 نوفمبر 2019م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان استعداداتها لاستضافة فعاليات البرنامج الوزاري "الطالب المدرب", الذي ينطلق غداً، بمشاركة 30 طالباً يمثلون 21 إدارة تعليمية بالمملكة، ويستمر لمدة خمسة.ورحب المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي بجميع المشاركين بالمشروع في منطقة جازان، مؤكداً أهمية المنافسات ودورها الإيجابي على الطلاب وزيادة ثقتهم بأنفسهم من خلال العديد من المهارات الحياتية، والعمل على صقل مواهبهم خصوصاً في جوانب الإلقاء والإقناع والتأثير ومواجهة الجمهور ، متمنياً للجميع التوفيق.وبيّن مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم جازان محمد بن إبراهيم النعمي أن المشروع يهدف لتنمية مهارات الطلاب ليكونوا قادرين على تدريب وتثقيف أقرانهم، بالإضافة إلى إكساب الطلاب بعض المهارات المهمة, التي يتطلبها العصر كمهارة التواصل والحوار واتخاذ القرار والقدوة والمشاركة في تعديل بعض السلوكيات داخل المجتمع.وأضاف أن المشاركين سيتنافسون على الأوسمة الذهبية والفضية والبرونزية، كما ستتضمن الفعاليات جانباً إثرائياً وتدريبياً لجميع الطلاب ومرافقيهم وجانباً ترفيهياً سيتم من خلاله تسليط الضوء على المنطقة والأماكن السياحية والأثرية.// انتهى //14:43ت م0049