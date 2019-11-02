الدمام 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية ، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت - بفضل الله تعالى- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطه في سرقة عدد من المنازل، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب (10) جرائم سرقة من منازل بمدينة الدمام، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره والله الموفق.// للصحف //// انتهى //14:51ت م0050