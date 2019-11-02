الرياض 05 ربيع الأول 1441هـ الموافق 02 نوفمبر 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون في ضحايا الانهيار الأرضي الذي حدث غرب جمهورية الكاميرون جراء الأمطار الغزيرة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ الانهيار الأرضي الذي حدث غرب جمهورية الكاميرون جراء الأمطار الغزيرة، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم والشعب الكاميروني الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه". // انتهى //15:14ت م0052