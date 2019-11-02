الدوادمي 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واستنفذ إدارة التعليم في محافظة الدوادمي ممثلة بقسم التدريب والابتعاث "بنات" الاثنين القادم, برنامج تدريبي بعنوان "التغذية الراجعة في التدريس", تقدمه مشرفةالتدريب ندى المخيخ، وذلك بقاعة ارتقاء بمركز التدريب النسوي.ويتناول البرنامج الذي يستمر على مدى يومين ويستهدف معلمات جميع المراحل الدراسية, عدة محاور منها علاقة الاتجاهات التربوية بالتغذية الراجعة ,مفهومها، وأهميتها، ومواصفاتها، وأنواعها، ومصادرها، وتوظيف التغذية الراجعة في التدريس، واستراتيجيات التغذية الراجعة، بالإضافة إلى الاعتبارات التي يجب مراعاتها أثناء التغذية الراجعة.// انتهى //15:17ت م0054