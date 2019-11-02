الرياض 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسيخوض عدد من المدربين الوطنيين، في نشاط كرة القدم، فرصة مميزة تتجسّد في فترات معايشة مع الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشيستر سيتي الإنجليزي، لإثراء خبراتهم، وزيادة مهاراتهم التدريبية بما ينعكس على صناعتهم أجيال مؤهلة لتطوير التنافس المحلي، ومدّ المنتخبات الوطنية السعودية بالمواهب التي تستحق أن ترفع رايته عالية خفاقة في المحافل الإقليمية والعالمية.ووقع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، اتفاقية تتضمن هذا البرنامج مع المدرب الإسباني نظراً للخبرة التي يمتلكها في مجال التدريب الحديث، وتجاربه الناجحة في جميع الأندية التي تولى تدريبها، وحصوله على العديد من الجوائز التدريبية المختلفة أبرزها أفضل مدرب في العالم، بعد قيادته أندية برشلونة الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، ومانشيستر سيتي، لأغلى البطولات بانتهاجه أسلوب الاستحواذ الهجومي، وكرة القدم الشاملة الذي عُرف به في كافة محطاته التدريبية.وتأتي خطوة برنامج المعايشات التي أقرها معهد إعداد القادة، لتطوير الإطار التدريبي الوطني في شتى الألعاب، وذلك ضمن المبادرات التي اطلقها خلال الفترة الماضية كبرنامج محترف والاكاديميات والدورات النوعية بحضور أفضل المدربين والكفاءات في العالم، بهدف النهوض بالرياضة السعودية لتواكب التطور الكبير الذي يشهده الوطن في شتى المجالات.// انتهى //15:19ت م0056