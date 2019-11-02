جدة 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسغادر فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية ، جدة اليوم.وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي ، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر .// انتهى //15:31ت م0058