عام / رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية يغادر جدة
السبت 1441/3/5 هـ الموافق 2019/11/02 م واس
جدة 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واس
غادر فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية ، جدة اليوم.
وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي ، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر .
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15:31ت م
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