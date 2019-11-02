المدينة المنورة 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسواصلت أمس, بطولة المدينة المنورة لجمال الخيل العربية في نسختها الأولى والمقامة تحت إشراف ومتابعة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، مرحلة التصفيات الأولية للمهرات المشاركة, وذلك في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة.وجاءت نتائج المهرات فئة العمر من 4 - 6 سنوات (CLASS 4) بتأهل المهرة مزنة الخالد لمالكها عبدالرحمن حسن سعد القحطاني, والمهرة مودوسا كي ايه لمالكها إياد بن عبدالله بن سليمان مشاط, والمهرة موكا اريج لمالكها عبدالله موسى سعيد العنزي.وفي فئة العمر من 7 - 9 سنوات (CLASS 5) تأهلت المهرة اوريكا كي ايه لمالكها خالد بن احمد بن بكر باقدو, والمهرة فرح ايه سي لمالكها الأمير فيصل سعد سعود آل سعود – والمهرة فانتسيا العمار.وفي فئة العمر من 10وأكثر(CLASS 6 ) تأهلت المهرة أنايس دي كرويسارت لمالكها إياد بن عبدالله بن سليمان مشاط, والمهرة عريب الثانية لمالكها صالح عبدالرحمن صالح الوابل, والمهرة زوبارا الشقب لمالكها عبدالله بن فهد بن دخيل الحقباني.وعن فئة العمر سنة (CLASS 7 A ) تأهلت المهرة قسورة التنهاة لمالكها عبدالله بن فهد بن دخيل الحقباني, والمهرة طرف الطرف لمالكها ياد بن عبدالله بن سليمان مشاط, والمهرة سيف سلايل المجد لمالكها مبارك سليمان فندي الجهني.فما تأهلت المهرة رويال إم جي لمالكها مربط المجد للخيل العربية الأصيلة, والمهرة ثاير الوشم لمالكها احمد عايض محمد الحربي والمهرة سنجار وابل ومالكها صالح عبدالرحمن صالح الوابل, وذلك عن فئة العمر سنة CLASS 7 B )).وفي فئة العمر سنة CLASS 7 ( C ) تأهلت المهرة نجيب الصواري لمالكها مربط المجد للخيل العربية الأصيلة, والمهرة هاينس لمالكها بندر حاكم سعود الفغم, والمهرة شهاب الطرف لمالكها فريد عماد فريد عبدالجواد.وفي تصفيات العمر سنتين CLASS 8 ( A ) تأهلت المهرة بركات الخالدية لمالكها بكري ادريس بكري صميلي, والمهرة ناف شدوان لمالكها بندر عابد محمد اللهيبي, والمهرة زك أمين لمالكها يوسف بن خلف بن مرزوق العمري.وفي فئة العمر سنتين CLASS 8 ( B ) تأهلت المهرة فالكون تي ار اف لمالكها إياد بن عبدالله بن سليمان مشاط, والمهرة ساطي النايفية لمالكها نايف عتيق يحيى المالكي, والمهرة مروان اليزيد لمالكها علي بن عائض بن مبارك البدراني.وعن فئة العمر ثلاث سنوات CLASS 9 تأهلت المهرة أغزوان لمالكها بسام بن لافي بن لويفي العوفي, والمهرة مشعل ايه ام لمالكها الح عبدالرحمن صالح الوابل, والمهرة الجبيل لمالكها مربط المجد للخيل العربية الأصيلة.فيما تأهلت المهرة وسام المردوف لمالكها محمد بن سليمان بن سالم المرواني, والمهرة اوس ابولو لمالكها غازي بن بشير بن مخلد الذيابي, والمهرة (بون جوفي تي ار اف)لمالكها عبدالرحمن صالح عبدالرحمن الشلالي.// انتهى //15:43ت م0060