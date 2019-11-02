ياوندي 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسأجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية الكاميرون، أمس، 100 عملية جراحية وكشفت على 3,200 شخص وذلك خلال اليومين الأولين من بدء الحملة.وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية, بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في الكاميرون, وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.// انتهى //16:25ت م0077