اجتماعي / الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة لمكافحة العمى في الكاميرون تجري 100 عملية جراحية
السبت 1441/3/5 هـ الموافق 2019/11/02 م واس
ياوندي 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واس
أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية الكاميرون، أمس، 100 عملية جراحية وكشفت على 3,200 شخص وذلك خلال اليومين الأولين من بدء الحملة.
وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية, بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في الكاميرون, وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
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16:25ت م
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