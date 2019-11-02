الدمام 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسأطلقت أمانة المنطقة الشرقية اليوم, حملة لتنظيف قاع وشاطئ نصف القمر من الشوائب العضوية وغير العضوية، بمشاركة ٢٥ غواصاً وغواصة و ٣٠ متطوعاً ومتطوعة، التي نظمها مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني وبلدية الظهران، بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول، وحرس الحدود.واستمرت حملة التنظيف لشاطئ وقاع البحر بشاطئ نصف القمر سبع ساعات جرى خلالها جمع كميات من النفايات المضرة للبيئة, التي تسبب فيها مرتادي الشواطئ، حيث أن أغلب النفايات, التي جرى جمعها كانت عبارة عن زجاج وبلاستيك وغيرها من نفايات جرى جمعها من قاع البحر والشاطئ، حيث بلغت كمية النفايات والشوائب, التي جرى إزالتها نصف طن من المواد البلاستيكية والزجاجية والخشبية.وتهدف الحملة لنشر التوعوية والتذكير بوجوب المحافظة على الثروات البيئة من الشوائب العضوية وغير العضوية بين أفراد المجتمع وإلى الحفاظ على الثروات البيئية، ورفع مستوى الوعي البيئي والتطوعي بين أفراد المجتمع للحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، وهو الأمر الذي يُعد مسؤولية مشتركة.وتحرص أمانة المنطقة الشرقية على تنفيذ مثل هذه الحملات لتعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة، كما تسعى لرفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها لدى المجتمع، كما تدعوا جميع مرتادي الشواطئ و المتنزهات والمرافق بالمحافظة كافة على النظافة العامة والاهتمام بها ليستفيد منها الجميع.// انتهى //16:38ت م0085