تونس 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسأوقف الأمن التونسي 82 مهاجرًا غير شرعي، في عمليات منفصلة بمحافظات صفاقس ونابل والقصرين.وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيانين منفصلين، أنه تم إيقاف 72 مهاجرًا بمحافظتي صفاقس ونابلس وهم على مستوى سواحل المحافظتين كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية .وأضافت أن حرس الحدود بمحافظة القصرين وسط غرب تونس أوقف 12 مهاجرًا بصدد اجتياز الحدود البرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي التونسية .// انتهى //16:54ت م0086