جدة 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واساستقبلت أمانة ملتقى مكة الثقافي منذ فتح باب استقبال المبادرات منتصف الشهر الماضي ، 80 مبادرة أولية قدمتها عدة جهات من المنطقة وبدأت تنفيذها ، وتهدف إلى تعزيز موضوع الملتقى للعام الحالي الذي يحمل عنوان "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".وبحسب الأمانة فإن من أبرز المبادرات اتفاقية التعاون المشترك بين إمارة منطقة مكة المكرمة ، وفرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة ، لتحقيق أهداف موضع الملتقى عبر دورات وبرامج تدريبية تختص ببناء المخاطبات والمراسلات في الدوائر الحكومية لسلامتها من الأخطاء الأسلوبية والإملائية والنحوية الشائعة.وأفادت أمانة الملتقى أن العمل جارِ مع وزارة التعليم لتقدّم عبر قناتها "عين" التعليمية ، برامج تلفزيونية تتطرق لأفضل طرق تدريس اللغة العربية.بدورها تعتزم جامعة الملك عبدالعزيز تنفيذ ست مبادرات تتمثل في تأسيس وقف علمي لدعم مبادرات اللغة العربية في الجامعة ، والتوسع في منح الطلاب الدوليين فرص دارسة اللغة العربية ، والثانية إقامة مسابقة كبرى في برامج حوسبة اللغة على مستوى الأفراد والمؤسسات ، وثالثة لإنشاء مركز لتعريب مصطلحات العلوم والآداب والفنون وترجمتها في أقسام الجامعة العلمية ، ورابعة لتنمية مهارات الإداريين اللغوية في تحرير الخطابات وبناء الأساليب العلمية عبر منصة تدريب متخصصة تحمل اسم " منصة المدرب اللغوي ".وينطوي تحت مبادرات جامعة الملك عبدالعزيز ، مبادرة خامسة تهدف لتحويل مقرري اللغة العربية " المهارات اللغوية 101" و "التحرير الكتابي 201" من النسخة الورقية إلى رقمية مطورة متاحة للعالم ، فيما تستهدف المبادرة السادسة من خلالها تعزيز استخدام اللغة العربية في المحادثة وسيتم تنفيذها مع شركاء النجاح في قطاعات التعليم والسياحة والرياضة والأعمال والصحة وغيرها.وتنوي جامعة أم القرى تنظيم ندوات ومحاضرات ، ودورات تدريبية في الإملاء والنحو للقطاعات العسكرية والصحية ، وإقامة مسابقة مجتمعية حول جماليات الأسلوب القرآني ، إضافة لتخصيص مائة ساعة لتثقيف المجتمع حول جماليات لغة القرآن الكريم.// يتبع //17:06ت م0087

وستقدّم جامعة جدة مبادرة "شاركني لغتي" ، وتسهم في نشر لغة القرآن الكريم بين العمالة الوافدة الموجودة في الجامعات والمدارس والوزارات والقطاعات العامة والخاصة ، أما جامعة الملك فيصل فستنشئ مركز تدريب لغوي يخدم سوق العمل ، كما ستنفذ حملات لتعزز استخدام العربية في وسائل التواصل الاجتماعي.بدورها أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مبادرة "مع الناطقين بغير العربية" ، وتركز على مساعدة الزوار والمعتمرين والعمالة غير العربية في مقر إقامتهم على اكسابهم أساسيات فهم اللغة العربية ، بينما دشنت إدارة تعليم جدة "مجتمعي فصيح" ، ويتخللها إقامة فعاليات عربية فصيحة في النقاط المجتمعية المختلفة ، كالأسواق التجارية والمتنزهات العامة والشواطئ والمطاعم والمؤسسات الحكومية والأهلية ، وفعاليات تتضمن مسابقات ولقاءات توعوية بأهمية اللغة ، يضاف لها افتتاح أركان ثقافية لتوزيع منتجات لغوية فصيحة.وشرعت الشركة السعودية للكهرباء بالقطاع الغربي في الخطوات الأولى لتنفيذ عدة مبادرات تتمثل في "شارع الحرف العربي من الألف إلى الياء"، وتصميم حروف مضاءة على امتداد ممشى الواجهة البحرية ، ممشى الكورنيش ، ممشى شارع فلسطين ، وإقامة معرض ضمن إجازة الربيع يقدّم كل يوم لحرف ويتضمن رسومات للحروف العربية دعوة الخطاطين للمشاركة فيه.ويسعى فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة ، إلى تعريب الفواتير وأسماء اللوحات التجارية ، يصاحب ذلك تنفيذ حملات إعلانية وتوعوية لأهمية الاعتزاز باللغة العربية ، مع إلزام القطاع التجاري بالأسماء العربية للمحلات والمتاجر وفق أنظمة الوزارة ، ويدّعم ذلك بتنفيذ جولات ميدانية للمتابعة.وستشرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة في تنفيذ مبادرة «التقنية بلغة القرآن الكريم» ، وتهدف لتعريب المصطلحات التقنية وترجمتها.وتعتزم إدارة الدوريات الأمنية بمحافظة جدة تنفيذ مبادرة «لغتنا اعتزاز» ، ويتخللها عقد دورات تدريبية لغوية لمنسوبي الإدارة لتنمية مهارات التحدث بلغة الضاد وصقل مواهبهم لاستعمالها في الميدان بشكل رسمي ، كما تنوي مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة إطلاق مبادرة «آية وهداية» ، ويتخللها تقديم برامج ومبادرات نوعية تسهم في تعزيز قيم استخدام اللغة العربية وحماية أفراد المجتمع من المخدرات والاستدلال بآيات من القرآن الكريم.وتنظم أمانة العاصمة المقدسة مسابقة للنحت والمجسمات وتركز على تشكيل الحرف العربي لتجميل الحدائق والميادين بالأعمال الفنية بلغة القران ، ومعرض للخط العربي والفنون التشكيلية لتشكيل الحرف العربي في الحدائق والشوارع والميادين ، وأيضاً (صحح لغتك) وهو برنامج يسهم في تهيئة بيئة لغوية وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية كنتيجة متوقعة للمراقبة الميدانية على اللوحات الاعلانية وأصحاب المحلات.وتتولى أمانة محافظة جدة تنظيم «الحديقة الثقافية» ، والتي تحمل الكثير من الرسائل الثقافية والتوعوية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ودعم من القطاع الخاص ، وينضوي تحتها مجموعة من العناصر التفاعلية الجاذبة للزوار ، وتصب في مسار تعزيز القدوة ومفاهيمها المجتمعية ضمن استراتيجية بناء الانسان وتنمية المكان.وتنفذ أمانة الطائف ثلاث مبادرات هي :" تعاملاتنا فصحى " ويتم من خلالها اعتماد اللغة العربية في كافة التعاملات والمخاطبات داخل الأمانة ، و" علّمنا العربية" وتتمثل في عقد دورات في المرافق العامة لتعليم اللغة العربية في المواسم لغير الناطقين بها ، ومبادرة " من التغريب إلى التعريب " بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ، يتخللها تنفيذ جولات ميدانية على لوحات المحال التجارية لرصد مخالفات التسميات وتصويبها.وتتولى جمعية الثقافة والفنون ، والنادي الأدبي بجدة ، وعمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك عبدالعزيز ، وجامعة الأعمال والتكنولوجيا ، وإدارة المرور ، ونادى الدراجات النارية السعودي ، تنفيذ مبادرة «العربة الثقافية» التي تسلط الضوء على نشر الوعي الثقافي وتشجيع استخدام اللغة العربية الفصحى ، وهي عربة ذكية متحركة تتخذ من أماكن التجمع في المناطق المفتوحة مكاناً لها ، مثل الواجهة البحرية والأسواق المغلقة ، وروعي في تجهيزها توفير شاشات عرض خارجية تقدّم مواداً مرئية مثل قصص الأطفال والحكايات ، وبها أيضاً مكتبة داخلية تمكّن الجميع من اقتناء الكتب والاستفادة من الكُتب المسموعة.// يتبع //17:06ت م0088

ويقيم النادي الأدبي وجمعية الثقافة والفنون بجدة ، مبادرة «فصحى» وهي عبارة عن مسرحيات للأطفال باللغة العربية الفصحى ، وموشحات أندلسية ومنولوجات بالفصحى ، وتتضمن الخطة تقديم مسرحيات للبالغين باللغة العربية لقصص التاريخ العربي والإسلامي ، وأمسيات للشعراء باللغة الفصحى ، ودورات للاهتمام بالخط العربي ، كذلك مبادرات «لغتنا فنون» ، ومعارض «لغتي إبداع وإمتاع» وعرض مجسمات فنية ، ومشاريع وفنون تشكيلية للخط العربي في الكورنيش والأسواق ، يضاف إلى ذلك استثمار المباريات المقامة على ملاعب المنطقة بعرض لوحات وشعارات واعلانات توجيهية للجمهور تتحدّث عن اللغة العربية وأهميتها ، وقد شاركت هيئة الرياضة بجدة بمبادرة أثناء مباراة الأهلي والاتحاد الاسبوع الماضي.وتطلق جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة ، «مسابقة القدوة الثقافية» على مستوى «66» مركزاً وترمي لاكتشاف مواهب وقدرات السكان وتوجيهها نحو موضوع الملتقى لهذا العام في مجالات خطيب الحي الصغير ، وشاعر القدوة ، وأجمل لوحة فنية للخط العربي ، وأفضل عرض مرئي ، وقصة القدوة.وتفذ جمعية مراكز الأحياء بجدة ، مبادرات «آفاق القراءة» و «حينا يقرأ» و تستهدف الأمهات والأبناء، و«بالعلم نرتقي» وترمي إلى محو الأمية في الأحياء ، أيضاً «الطفل العبقري» ومن خلالها يتم الأطفال اللغة العربية بأساليب اللعب والترفيه.فيما تنفذ الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة «بِلُغَتِي أُخَاطِب » ويتخللها بث رسائل إلكترونية توجيهية وإرشادية عبر الشاشات الرقمية ، وإطلاق البوابة الإلكترونية الداخلية للموظفين ، وأخرى خارجية لأفراد المجتمع ، كذلك إنشاء برنامج حاسوبي وتطبيق الكتروني يُمَكِّن من تصحيح الأخطاء اللغوية.وينفذ فرع وزارة العدل بالمنطقة مبادرة «عدالتنا من صميم لغتنا» ، وهي وصف للتشريعات العدلية وكيفية استنباطها باللغة العربية عبر التعريف بأهمية المنظومة العدلية والتشريعات واستنباط الأحكام الشرعية من القران الكريم ، بمشاركة إحدى الصروح التعليمية للبحث في كيفية التعاون من أجل نشر الفكرة وتعميمها على كافة أفراد المجتمع والتعريف بأهميتها خصوصاً النشء.ويتولى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ، تنفيذ مبادرات «تلاوتي في كِبَرِي» وتستهدف المقيمين والمقيمات بدور الرعاية الاجتماعية ، و«بلسان عربي مبين» ويستهدف فتيات ومنسوبات الدور الإيوائية من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأمسيات والمسابقات ، إضافة لمبادرة «بلغتي أكون» وتهدف إلى رفع مستوى الأشخاص ذوي الإعاقة بمركز التأهيل من خلال تعليمهم مبادئ القراءة والكتابة وفقاً لقدراتهم ، أيضاً «عقدي بلغتي» ويتم من خلالها تعريب العقود، و«تواصلنا عربي» لتعليم العمالة المنزلية مبادئ وأسس التحدث باللغة العربية.ويتولى فرع وزارة الإعلام بالمنطقة إصدار مجلة تعنى بخدمة اللغة العربية ، واستضافة قراء المساجد في برامج لإبراز فصاحتهم في قنوات الإذاعة ، كذلك إقامة ندوة «اليوم العالمي للغة العربية» الإذاعية ، ومبادرة "مرسم العربية الحر".وعلى صعيد المحافظات بدأت محافظة الكامل في إلقاء خطب الجمعة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة الكامل بالتنسيق مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة ، إقامة ندوات ودورات تدريبية لتعليم أنواع الخطوط العربية بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية والأهلية بالمحافظة.فيما أطلقت محافظة الجموم حملة لتصحيح اللوحات الإرشادية وتغييرها إلى اللغة العربية وشملت الحملة اللوحات على مداخل المحافظة والمحال التجارية.يذكر أن أمانة الملتقى وعبر منصة "مبادرتي" الإلكترونية لملتقى مكة الثقافي على الإنترنت ، تواصل استقبال المبادرات حتى منتصف الشهر الحالي بهدف إتاحة الفرصة أمام الأفراد والمؤسسات بالمنطقة للمشاركة في موضوع العام الحالي ومن ثمّ عرض المشاركات على لجان التحكيم وترشيحها لجائزة الموسم الحالي.// انتهى //17:06ت م0089