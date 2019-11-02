الرياض 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسأدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على والدة صاحب السمو الأمير / خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود - رحمها الله -، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.كما أدى الصلاة مع سموه, صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الأمير سعود بن سعد بن محمد, وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعد بن محمد, وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء, وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي, وأبناء الفقيدة أصحاب السمو الأمراء "خالد و بندر وفهد ومحمد", وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين, وجمعا من المواطنين.// انتهى //17:40ت م0094