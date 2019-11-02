الخرطوم 5 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 2 نوفمبر 2019 م واستسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي فى السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت ، تتعلق بملف السلام فى دولة الجنوب والتشاور بين قيادتي البلدين حول الترتيبات الخاصة بتنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الأطراف فى دولة جنوب السودان .قام بنقل الرسالة مستشار رئيس دولة جنوب السودان أول للشؤون الأمنية توت قلواك خلال استقبال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان له اليوم في الخرطوم .من جانبه كشف قلواك عقب اللقاء عن قمة ثلاثية تعقد قريباً، تجمع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والرئيس سلفاكير ميارديت، والرئيس اليوغندي يوري موسيفني، للتشاور حول الترتيبات الأخيرة لتنفيذ اتفاقية السلام فى دولة الجنوب.وبشأن محادثات السلام السودانية أكد مستشار رئيس دولة جنوب السودان أن الوساطة الجنوبية أكملت استعداداتها للجولة الثانية للمحادثات، التي من المقرر استئنافها فى الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري بمدينة جوبا، موضحا أن الوساطة ستواصل المفاوضات حسب ما اتفقت عليه مع اللجان الفنية لأطراف التفاوض السودانية.// انتهى //18:04ت م0100