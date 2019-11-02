بغداد 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسدعت الحكومة العراقية جميع الأطراف الأجنبية - دولاً ومنظمات - إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة العراقية، وعدم التدخل في الشأن العراقي الداخلي .وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم : إنه نظراً لردود الأفعال التي صدرت عن الجهات الأجنبية بخصوص الوضع الراهن في العراق فإن الحكومة العراقية تدعو جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي ، موضحة أن موقف الحكومة العراقية جاء على إثر ردود الفعل التي ترافقت مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، وصدور بيانات من دول أجنبية ومنظمات دولية بشأنها .وأوضحت الوزارة في بيانها أنه من حق العراقيين المطالبة بحقوقهم التي ضمنها لهم الدستور العراقي في المواد 38 و39 و40 التي تثبت حقهم باختيار حكومتهم وفقاً للسياقات المعمول بها في النظام الديمقراطي العراقي، وعلى حقوقهم في حرية التعبير عن الرأي بما لا يخلّ بالنظام العام والآداب ، مؤكدة في الوقت نفسه على احترام إرادة العراقيين في تحديد النظام السياسي والإداري لبلدهم من خلال إجراء الاستفتاء العام على الدستور .// انتهى //18:21ت م0102