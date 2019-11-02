الجزائر 05 ربيع الاول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر اليوم عن قبول خمسة مرشحين للتنافس على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 15 ديسمبر القادم.وقال رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي في مؤتمر صحفي : إن عدد المرشحين الذين تمكنوا من استيفاء شروط الترشح للانتخابات بلغ خمسة أسماء من أصل 22 قدموا ترشيحاتهم.وأضاف أن الأمر يتعلق بكل من الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عزالدين ميهوبي، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، إضافة إلى رئيسي الوزراء السابقين عبد المجيد تبون (مستقل)، وعلي بن فليس (رئيس حزب طلائع الحريات).ومن المنتظر - وفقا لقانون الانتخابات الجزائري - ترسيم قائمة المرشحين المقبولين للتنافس على منصب رئيس الجمهورية من طرف المجلس الدستوري المخول أيضا في دراسة الطعون - إن وجدت - خلال أجل أقصاه 48 ساعة ابتداء من تاريخ إعلان القائمة الأولية من طرف سلطة الانتخابات.//انتهى//18:30ت م0104