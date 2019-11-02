تبوك 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسأطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة تبوك اليوم، مشروع " كسوة الشتاء" أحد مشاريع الجمعية الموسمية لسد احتياجات الأيتام وأسرهم.وأوضح مدير الجمعية عبد المجيد الأمام , أن الحملة تهدف لتأمين احتياجات الأيتام من البطانيات ووسائل التدفئة, إلى جانب الملابس الشتوية والسلال الغذائية التي تسهم في تخفيف المعاناة عن كاهل أسر الأيتام مع دخول فصل الشتاء، من خلال تعزيز دور المجتمع والعمل الإنساني تجاه المحتاجين.وأشار إلى أن الجمعية تستهدف تأمين الاحتياجات الأساسية لـ 500 طفل من الأيتام المسجلين بالجمعية, مضيفاً أنه يمكن المشاركة بهدة الحملة عن طريق التبرع عبر الحسابات البنكية المعلنة الخاصة بالجمعية، لافتاً الانتباه إلى أن قيمة سهم التبرع بكسوة الشتاء تبلغ 200 ريال.وأكد الأمام أن هذه الحملة وغيرها من الأعمال الإنسانية تعد من المشروعات الرئيسة والمهمة، التي تعنى بها الجمعية وتقوم على ضرورة الإسهام في رفع مستوى الاهتمام المحتاجين، معرباً عن شكره لجميع الداعمين والمشاركين بهذه الحملة.// انتهى //18:50ت م0106