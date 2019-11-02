الرياض 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسحقق نادي الهلال لقب بطولة السباحة لأندية الرياض والمجمعة والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية, التي أقيمت على مسبح الهيئة العامة للرياضة بمدينة الرياض بتنظيم من الاتحاد السعودي للسباحة.ونال الهلال اللقب بعد حصوله على 31 ميدالية بمجموع 647 نقطة، فيما حلّ الشباب ثانياً برصيد 11 ميدالية ومجموع 276 نقطة, والنصر ثالثاً بـ5 ميداليات وبمجموع 95 نقطة.وشارك في البطولة 13 فريقاً بمجموع 158 سباحاً تنافسوا على 41 سباقاً على مسافات مختلفة.// انتهى //19:16ت م0109