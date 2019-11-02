مكة المكرمة 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واستفقد وكيل جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالوهاب الرسيني، ركن الجامعة المشارك ضمن جناح المملكة بمعرض الكتاب الدولي بالشارقة في دورته ٣٨، الذي يقام تحت شعار "افتح كتاباً تفتح أذهاناً" ويستمر حتى التاسع من نوفمبر الجاري، وتنظمه هيئة الشارقة للكتاب، بمشاركة ٢٠٠٠ دار نشر من ٨١ دولة.وقدمت وكيلة عمادة شؤون المكتبات رئيسة وفد جامعة أم القرى المشارك الدكتورة أمينة الأحمدي، خلال استقبالها لوكيل الجامعة للدراسات العليا، شرحاً بمحتويات المعرض، ونقلت إعجاب الزوار بالتطور العلمي لأعرق الجامعات السعودية.من جانبه أشاد الرسيني بالدور الثقافي لركن الجامعة في إبراز دعمها للحراك الثقافي والعلمي، من خلال الإصدارات النوعية والبحثية, التي أبرزتها لزوار المعرض، منوهاً بالدور الذي تقوم به الجهة المشرفة على جناح المملكة في معرض الشارقة، ممثلة في الملحقية الثقافية السعودية في دولة الإمارات.// انتهى //19:23ت م0111