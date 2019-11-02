الرياض 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واستستكمل غداً منافسات مرحلة الذهاب لدور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بمباراتين تجمع الأولى بين الاتحاد السكندري المصري والمحرق البحريني، والثانية بين أولمبيك أسفي المغربي والترجي التونسي.وعلى ملعب الإسكندرية، يلتقي الاتحاد مع ضيفه المحرق، في مباراة يبحث كل طرف عن تحقيق الفوز يمنحه أفضلية قبل لقاء العودة، الذي يجمع بينهما يوم 26 نوفمبر الحالي.وتخطى الاتحاد عقبة العربي الكويتي في الدور الأول بعد الفوز ذهابا خارج ملعبه بهدف دون رد، ثم كرر انتصاره في العودة بنتيجة 2 - 0.في المقابل، اجتاز المحرق شباب قسنطينة الجزائري بصورة درامية بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من توديع البطولة مبكرا.وحوّل المحرق تأخره ذهابا بنتيجة 1-3 إلى فوز مثير في الدقائق العشر الأخيرة بهدفين دون رد، ليضمن التأهل إلى الدور ثمن النهائي.وفي المغرب، يستضيف أولمبيك آسفي نظيره الترجي ساعياً لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة المرتقب في رادس، يوم 23 نوفمبر المقبل.وكان الفريق المغربي قريباً من الخروج أيضا من البطولة بعد أن تعادل ذهابا على ملعبه 1-1 قبل أن يخطف فوزا قاتلا خارج القواعد بهدف.في المقابل، تعادل الترجي مع النجمة اللبناني ذهابا بهدف لمثله خارج الديار، قبل أن يحقق انتصارا في الإياب بهدفين دون رد.// انتهى //19:55ت م0114