المدينة المنورة 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واساختتم أمس, مهرجان "العروض السينمائية" الأول، الذي نظمه فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة المدينة المنورة, بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، وذلك بمركز المدينة الثقافي.وشهد المهرجان جلسات حوارية، وركن تثقيفي بصناعة الأفلام، بالإضافة لعرض عدد من الأفلام الحائزة على جوائز في مهرجانات داخل السعودية وخارجها, على مدى يومين شارك فيها مجموعة من المواهب السعودية.وشملت العروض عدة أفلام وهي : فيلم "فضيلة أن تكون لا أحد" ، وفيلم "‫وسطي " ، وفيلم "الكهف " ، وفيلم‫" الثانية عشر" , وفيلم " قلق " ، وفيلم "نيبال" ، وفيلم "وادي العدو".وأوضح رئيس لجنة التصوير والسينما بجمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة ‏ماجد عزي ، أن المهرجان شهد خلال فعالياته, الذي انطلق الخميس الماضي، معرباً عن سعادته بما حظي فيه المهرجان, الذي يُعد الأول في المنطقة من اهتمام ومشاركة وتفاعل، وتبادل الخبرات بين أبناء وبنات المدينة المنورة, مقدماً شكره لجميع الجهات المشاركة ، مشيراً إلى أن جميع البرامج التي تنفذها "فنون المدينة" تحظى بدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.وفي ختام المهرجان, جرى تكريم شركاء النجاح من الراعاة والمتعاونين والداعمين، وصناع الأفلام التي جرى ترشيحهم في المهرجان وتسليم الجوائز التقديرية لهم.// انتهى //20:01ت م0115