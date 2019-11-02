بيروت 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية استثنائياً اليوم على تراجع بنسبة 1.63%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 751.33 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 14906 أسهم، بقيمة 72 ألفًا و623 دولاراً أميركياً، نفّذت خلال 12 صفقة، كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و424 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و546 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //20:22ت م0118