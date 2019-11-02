الرياض 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسواصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم تدريباته في مدينة الخبر، استعدادًا لخوض غمار التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2020 تحت 19 عامًا.وتدرّب لاعبو الأخضر مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح والجهاز الفني المساعد، وطبّق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا يأتي في المجموعة "السادسة" وإلى جواره منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في الخُبر يوم الأربعاء المقبل.// انتهى//20:44ت م0121