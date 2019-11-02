الجزائر 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسأدانت الجزائر اليوم بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس قوة عسكرية تابعة للجيش المالي ببلدة إنديليمان في مقاطعة إنسونغو شمالي البلاد.وأعرب بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية عن تضامن الجزائر مع الحكومة والشعب المالية، مؤكدة ثقتها في قدرتهما على التصدي للتهديد الإرهابي حتى اجتثاثه، واستعادة الأمن والاستقرار للأراضي المالية.وكان وزير الاتصال بحكومة مالي يايا سانغاري أفاد في وقت سابق أن 54 شخصًا بينهم 53 جنديًا ماليًا قتلوا في هجوم مسلح استهدف موقعًا عسكريًا.// انتهى //20:59ت م0125