سكاكا 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واساعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف موعد انطلاقة "مهرجان السمح الموسمي الأول"، الذي تنظمه بلدية محافظة دومة الجندل في مدينة التمور بالمحافظة يوم الخميس القادم ويستمر عشرة أيام.وأعرب الرئيس التنفيذي للمهرجان رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف على موافقته بإقامة المهرجان ، الذي يعد إضافة كبيرة لمنتجي السمح ، حيث سيُعرّف من خلاله بهذا المنتج وتسويقه ليسهم في تنمية المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.كما قدم العنزي شكره وتقديره لكل من أسهم في إقامة المهرجان وعلى رأسهم محافظ دومة الجندل رئيس لجنة التنمية السياحية الدكتور طلال بن مشل التمياط، ولأمين المنطقة المهندس عاطف بن الشرعان الذي وجه بتسخير جميع الإمكانيات لضمان نجاح المهرجان ، ولرئيس المجلس البلدي الدكتور نواف السالم، داعيًا الله أن يكون هذا المهرجان عند تطلعات الجميع ، وأن يحقق الأهداف المنشودة.//انتهى//21:12ت م0126