عمّان 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسأكد الاتحاد البرلماني العربي، أن استقرار المنطقة بأكملها رهن بالتوصل إلى حل شامل ودائم لقضية العرب المركزية، قضية فلسطين.وقال رئيس الاتحاد المهندس عاطف الطراونة في بيان صحفي صدر من عمّان اليوم تزامنا مع الذكرى 102 لوعد بلفور المشؤوم: " كلما ازداد الجرح عمقاً، ازداد الجريح إصراراً على النهوض مجدداً لمقاومة جلاده واسترجاع ما سُلب منه بالمكر والخداع، فسرقة الأوطان لا تموت بالتقادم والتسويف والمماطلة".ودعا الطراونة جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى جمع الكلمة ورصّ الصفوف متسلحين بعقيدة الآباء والأجداد الراسخة التي تتجدد مع فجر كل يوم، لتشحذ همم وعزيمة الأجيال للصمود بوجه المحتل حتى يعود الحق لأصحابه الشرعيين.وختم البيان بالقول: نشدُ على أيدي أخوتنا الفلسطينيين ونعبر عن تضامننا ووقوفنا إلى جانبهم حتى استعادة كامل حقوقهم المشروعة في العيش بكرامة واستقرار في ظل دولة مستقلة عاصمتها القدس.// انتهى //21:57ت م0128