عنيزة 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واس‏‭اختتم المؤتمر الرابع لمبادرات الشباب اليوم أعماله ونشاطاته اليوميه المقامة في مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة ، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد عضوة مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين.وتضمن المؤتمر ورش عمل وجلسات حوارية، كما خصص جناح لعرض المبادرات، ومعرض لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للقطاعات الحكومية والأهلية، وجناح للاستشارات وآخر للشراكات أثمر عن عقد 6 شراكات ، حيث عُقدت الشراكة بين صناع الإيجابية مع مجلس شباب عنيزة، كما عقد صناع الإيجابية شراكة مع الدكتور عبدالوهاب الزهراني (مؤسسة جسور التنمية) ، واتحاد الفنون ومؤسسة (متعافي).كما عقدت جمعية الجودة والإنجاز شراكة مع مؤسسة جسور التنمية، والكلية التقنية للبنات، بالإضافة إلى عقد شراكة اتحاد الفنون مع مؤسسة (متعافي).وفي ختام المؤتمر سلم رئيس المؤتمر عبدالرحمن الخلف المتدربين شهادات إتمام ورش العمل .يذكر أن المؤتمر الرابع لمبادرات الشباب هدف لتمكين الشباب من المبادئ والطرق المنهجية المتبعة للتطوع، وفق معايير برنامج متطوعي الأمم المتحدة، وخلق فرص لتحديد مجالات التعاون والشراكات المحتملة مع الجهات المعنية بفئة الشباب العربي ومجالات التطوع في المنظمات الأممية، إضافة إلى بناء قدرات الشباب وتمكينهم من الأدوات والتقنيات في مجالات الابتكار الاجتماعي .// انتهى //22:20ت م0130