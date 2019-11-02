الرياض 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسحقق فريق النصر فوزًا كبيرًا على ضيفه أبها بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة جمعت بينهما اليوم في ختام الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.سجل النصر ثلاثة أهداف في شوط المباراة الأول، منها ثنائية للمغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقتين 8 حينما تابع تمريرة إمرابط العرضية وأسكنها المرمى ، والدقيقة 46 من ركلة جزاء، فيما كان يحيى الشهري قد أحرز الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من إمرابط أرسلها على يمين عبدالعالي أمحمدي في الدقيقة 26.واختتم المغربي نور الدين إمرابط لاعب النصر رباعية فريقه بهدف آخر في الدقيقة 58 من عمر المباراة، حينما استغل تمريرة البرازيلي بيتروس، واجه فيها أمحمدي وأرسلها من فوق الأخير لتستقر في الشباك.ورفع النصر -حامل لقب النسخة الماضية- رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أبها عند 11 نقطة بالمركز التاسع.// انتهى//22:26ت م0131