جدة 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واساختتمت أعمال برنامج (إعداد المدربين) الخميس الماضي، الذي نظمته وزارة التعليم واستضافته الإدارة العامة للتعليم بجدة لمدة خمسة أيام بحضور مدير عام تطوير الموارد البشرية بوزارة التعليم الدكتور صالح التويجري وعدد من مديري إدارات الموارد البشرية في الإدارات التعليمية بالمملكة إضافة لمجموعة من مديري وحدات التطوير التابعة لها وذلك بفندق جدة موفنبيك.وأوضح مدير الموارد البشرية بتعليم جدة محمد سعد الغامدي، أن البرنامج استفاد منه ١٣ مستفيدًا ومستفيدة من الإدارات التعليمية، وتناول عدة محاور أبرزها مفهوم التدريب وصفات المدرب الناجح وفن تدريب الكبار بالإضافة إلى حلقة التدريب ومهارات العرض والإلقاء وإرشادات في إعداد الحقائب التدريبية.// انتهى //23:15ت م0133