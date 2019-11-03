الرياض 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (24) على كأس إمارة منطقة نجران وكأسي وزارة التعليم( الطالب و المعلم) ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440/1441هـ (2019/2020م) .واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشواط الرئيسة هي الشوط الخامس على كأس إمارة منطقة نجران لمسافة 1600 متر لأفراس الإنتاج جميع الدرجات ، والشوط السابع على كأس وزارة التعليم (الطالب) على مسافة 1400 متر لجياد الإنتاج جميع الدرجات ، والشوط الثامن على كأس وزارة التعليم (المعلم) على مسافة 1400 متر لأفراس الإنتاج جميع الدرجات.وسلم وكيل إمارة منطقة نجران المكلف رئيس مجلس إدارة فروسية نجران حسن بن عبده العذيقي كأس إمارة منطقة نجران لممدوح العلي مدرب الفرس ( شداوه ) العائدة ملكيتها لإسطبل أبناء سالم علي آل علي التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الخامس.وسلم وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل كأس وزارة التعليم (الطالب) لعبدالله الفراج مدرب الجواد ( ملافخ ) العائد ملكيته لإسطبل أبناء عبدالله سعد الفراج الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع .كما سلم المقبل كأس وزارة التعليم (المعلم) للمشرف الإداري على اسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، سعود بن رزيق لفوز الفرس ( نشوه ) العائدة ملكيتها لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الثامن.// انتهى //00:33ت م0135