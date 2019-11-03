الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تعزي الرئيس الكاميروني في ضحايا الانهيار الأرضي.أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة خالد بن سعد بن محمد.نائب أمير جازان يناقش نتائج تفعيل مذكرات التفاهم لرفع معدلات التوظيف.سعود بن خالد يؤكد على أهمية مواءمة مراكز الأحياء للهوية العمرانية.آل الشيخ يرأس وفد الشورى في قمة رؤساء برلمانات الـG20 بطوكيو.«مركز الملك سلمان للإغاثة».. عطاء ومسؤولية.السياحة قوتنا الناعمة وشبابنا خير سفير.انتفاضة العراقيين واللبنانيين تقض مضاجع الحوثيين.الشاهد يدعو إلى الإسراع في تشكيل الحكومة.الوعود الرئاسية تؤجج الاحتجاجات العراقية.الحريري الأكثر ترجيحاً لإعادة تأليف الحكومة اللبنانية."المجموعة المصغرة" ترحب باجتماع اللجنة الدستورية السورية.أورورك ينسحب من السباق إلى البيت الأبيض.// يتبع //06:43ت م0003