وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اتفاق الرياض .. توحيد الصف):اعتادت المملكة العربية السعودية على تصدّر المشهد فيما يخص رأب الصدع بين الأشقاء بدءاً باتفاق الطائف بين اللبنانيين ومرورا بالصلح الذي عقد في مكة المكرمة بين الفلسطينيين، واليوم تقف قيادتها الرشيدة على قدمٍ وساق، لإصلاح ذات بين اليمنيين.وأكدت على أن حنكة القيادة السعودية كانت وما زالت تسعى لنبذ الفرقة بين الأشقاء وحقن دمائهم، والأخذ بأيديهم على جادّة الصواب، لينهضوا بأوطانهم ويعودوا إلى بنائها، بدلاً من التناحر والتقاتل والهدم الذي ترزح تحت وطأته العديد من دول الجوار.وختمت : يعتزم اليمنيون بعد توقيع الاتفاق على بدء مرحلةٍ تطويريةٍ جديدةٍ تقودهم حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الجنوب والشمال، يتوحد من خلالها الصف لتفعيل. مؤسسات الدولة وخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية جميع احتياجاته.// يتبع //06:44ت م0006