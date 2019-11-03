الباحة 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة في تقديم خدماتها للرجال لمدة أسبوع في مركز الجاوة التابع لمحافظة العقيق بمنطقة الباحة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".// انتهى //08:46ت م0008