طرابلس 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق03 نوفمبر2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس مجلس الدولة خالد المشري مع نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل خلال زيارته للمغرب، موضحة أن الجانبين بحثا دور الجزائر في المصالحة بين الليبيين وإمكانية القيام بدور إيجابي لحل الأزمة الليبية وتعزيز العملية السياسية، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون البرلماني بين البلدين.وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية،منوهة إلى الهدوء الذى يسود معظم المحاور بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق عقب اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية، حيث شهدت أغلب المحاور مواجهات مسلحة متقطعة وسمعت أصوات المواجهات التي استخدمت فيها المدفعية الثقيلة في مختلف المناطق.وتطرقت إلى تصريحات وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو التي عبر فيها عن قلقه بشأن ملف الأزمة الليبية وملف الهجرة والخطر الإرهابي الذي يبعد مئات الكيلومترات فقط عن سواحل بلاده ، مؤكدا دعم بلاده للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة، ومشددا على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا.// انتهى //09:04ت م0010