نجران 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات إشراقة نجران، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة غداً، درساً علمياً بعنوان "شرح الدروس المهمة لعامة الأمة، وذلك بعد صلاة العشاء، بمسجد فاطمة الزهراء بالعريسة.ويأتي الدرس الذي يقام كل يوم اثنين، ضمن مناشط وبرامج المكتب الدعوية خلال هذا العام.// انتهى //09:21ت م0011