الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسبينت "صحة الرياض" أن 8 مراكز رعاية صحية أولية حصلت على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، وهي "الجلة، الرفايع، السيح، الغطغط، وشقراء الأول، وكذلك شقراء الثاني، ومركز الفيحاء، ومركز الفيصلية، حيث نجحت في تطبيق معايير اعتماد الجودة وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية.يأتي ذلك ضمن مشروع تقوم عليه "صحة الرياض" ضمن خطة لاعتماد عدد من المراكز الصحية كدفعة ثانية لهذا العام 2019م، حيث سبق وأن حصلت على اعتماد ما مجموعه 29 مركزاً صحياً خلال الفترة الماضية بعد إجراء تحسين وتطوير شامل لهذه المراكز الصحية.// انتهى //09:28ت م0014