عام / تعليم وادي الدواسر يستضيف الأولمبياد الوطني للروبوت
الأحد 1441/3/6 هـ الموافق 2019/11/03 م واس
وادي الدواسر 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس
تستضيف إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، الأولمبياد الوطني الـ 11 للروبوت الذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة 14 - 16 / 3 / 1441هـ بمشاركة الإدارات التعليمية بالمملكة .
ويتنافس في المشاريع العلمية الطلاب المبدعين في مجال الروبوت كوسيلة عصرية للابتكار وتنمية المهارات باستخدام أجهزة روبوت متنوعة .
وأفاد مُدير التعليم بالمحافظة الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري ، أن المسابقات التي ستتنافس فيها الإدارات التعليمية ستركز على عدة مجالات من أهمها العلوم البيئية وخدمة المجتمع والصناعة والهندسة والطب والصحة والسياحة والتعليم والاقتصاد والفنون والرياضة والتقنية والأمن والسلامة .
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