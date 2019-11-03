وادي الدواسر 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واستستضيف إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، الأولمبياد الوطني الـ 11 للروبوت الذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة 14 - 16 / 3 / 1441هـ بمشاركة الإدارات التعليمية بالمملكة .ويتنافس في المشاريع العلمية الطلاب المبدعين في مجال الروبوت كوسيلة عصرية للابتكار وتنمية المهارات باستخدام أجهزة روبوت متنوعة .وأفاد مُدير التعليم بالمحافظة الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري ، أن المسابقات التي ستتنافس فيها الإدارات التعليمية ستركز على عدة مجالات من أهمها العلوم البيئية وخدمة المجتمع والصناعة والهندسة والطب والصحة والسياحة والتعليم والاقتصاد والفنون والرياضة والتقنية والأمن والسلامة .// انتهى //09:56ت م0015