القاهرة 6 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 3 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية التحديث والتطوير الشامل لمنظومة النقل، والارتقاء بمستوى الأمان والخدمات الخاصة بها، وتعزيز قدرات هذا القطاع الاستراتيجي بصورة نوعية.وأفادت بأن قوات الاحتلال شنت غارات جوية على قطاع غزة وغرب خان يونس، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه وإصابة ثلاثة آخرين.وأشارت إلى مطالبة جامعة الدول العربية بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في وقف معاناة الشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية.ولفتت الصحف الانتباه إلى استمرار التظاهرات في الساحات والميادين العامة في لبنان، وإغلاق المتظاهرين الطرق المؤدية إلى ميناء "أم القصر" أكبر ميناء تجاري في البصرة جنوب بغداد.وسلّطت الضوء على إعلان السُلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات الرئاسية أمس عن قائمة تضم 5 مرشحين لخوض الانتخابات المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى الأنباء عن مصرع 54 جنديًا في هجوم إرهابي على موقع للجيش شرق مالي.// انتهى //10:03ت م0017