أبوظبي 6 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 3 نوفمبر 2019 م واسبدأت في أبوظبي اليوم أعمال المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، بمشاركة 800 وزير ومسؤول وممثلي 170 دولة عضو في المنظمة وتستمر حتى 7 نوفمبر الجاري بهدف صياغة مستقبل التنمية الصناعية العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.ويعقد المؤتمر العام 25 جلسة نقاش حول السياسات التي من شأنها الإسهام في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، ويرافق جدول الأعمال الرئيس للمؤتمر 14 فعالية مصاحبة رفيعة المستوى والتي تتمحور حول ستة موضوعات رئيسة وهي الشباب وريادة الأعمال وتمكين المرأة في القطاع الصناعي والثورة الصناعية الرابعة والطاقة المستدامة والمجمعات الصناعية والاقتصاد التدويري.ويناقش المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة " اليونيدو " - على مدار 5 أيام - المجالات الرئيسة حول دور الصناعة في بناء مستقبل أفضل والتواصل والابتكار. ويصاحب المؤتمر معرضًا مصغرًا يسلط الضوء على الإسهامات العالمية لليونيدو في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.// انتهى //10:08ت م0018