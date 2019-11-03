مكة المكرمة 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المكرمة ممثلة في إدارة الموارد البشرية اليوم، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "التمكين الشخصي"، يستفيد منه أكثر من 150 متدرباً ومتدربةً من شاغلي الوظائف التنفيذية بتعليم مكة، وذلك بمقر إدارة التعليم بالعاصمة المقدسة.ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة يومين، لتحسين العلاقات مع المستفيدين، وزيادة الثقة بالنفس واتخاذ القرارات، وتحسين مستوى التحفيز وإدارة الوقت، وتحسين الأداء، إضافة إلى تحسين التوازن بين الحياة العملية والشخصية والوصول إلى الأهداف المناسبة حسب منظمة الكوتشينج العالمية.يذكر أن إدارة الموارد البشرية بتعليم مكة قدمت أكثر من 21 برنامجاً تدريبياً استفاد منها 612 متدرباً ومتدربةً خلال شهر أكتوبر الماضي.// انتهى //10:56ت م0024