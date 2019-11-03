رام الله 6 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 3 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الأنباء عن استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين بجروح مختلفة ودمرت مواقع وممتلكات للمواطنين الفلسطينيين جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية عدة مناطق بقطاع غزة.وسلطت الضوء على استيلاء سلطات الاحتلال على 124 دونمًا جنوب نابلس، والإخطار بالاستيلاء على نحو 500 دونم من أراضي حزما ،وقمع الاحتلال لوقفة تضامنية مع الأسرى بالقدس وتظاهرة أمام سجن الرملة تطالب بإطلاق سراح هبة اللبدي، ومطالبات لبريطانيا في ذكرى "بلفور" بالاعتذار والاعتراف بدولة فلسطين.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بمطالبة الحكومة الفلسطينية، بمناسبة حلول الذكرى الـ102 لوعد بلفور المشؤوم، بريطانيا بتصحيح خطئها التاريخي، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وأوردت صحف فلسطين إعلان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي، قبول الهيئة 5 ملفات مترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول.ونشرت إعلان المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العراقي إصابة 120 شخصًا أثناء محاولة تفريق المتظاهرين أمام بوابة ميناء أم قصر بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.// انتهى //11:01ت م0026