مسقط 6 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 3 نوفمبر 2019 م واسبدأت في العاصمة العُمانية اليوم أعمال مؤتمر "الاستراتيجيات الحديثة في إدارة المخاطر" الذي يسعى إلى تقديم مبادئ إدارة الأزمات والكوارث والعمليات المتعلقة بإداراتها والتخفيف من أثارها وتحديد الأدوار والمسؤوليات للمشاركين في إداراتها وتنظمه مؤسسة الفكر الإعلامي ويستمر ثلاثة أيام.ويتطرق الموؤتمر إلى المخاطر بمفهومها الشامل ويتناولها بأسلوب مهني والوسائل المطلوب التعامل معها عند أي حدث طارئ. ويهدف إلى تعريف المشاركين بكيفية وضع إطار منهجي متكامل ومنظم لإدارة الأزمات والكوارث المحتملة وحاجة المؤسسات والمنظمات على تبني آلية إنذار مبكر للأزمات.ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من المؤسسات الخليجية والإقليمية الأكاديمية والفنية لعرض التجارب الناجحة في إدارة الأزمات والكوارث.// انتهى //11:14ت م0030