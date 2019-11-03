تونس 6 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 3 نوفمبر 2019 م واستحدثت الصحف التونسية الصادرة اليوم، عن استمرار حالة الضبابية التي تخيم على المشهد السياسي المحلي في ظل غياب بوادر عن التوصل إلى تفاهمات بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية لتشكيل حكومة جديدة.ولفتت عربيًا، الانتباه إلى استمرار التظاهرات في الساحات والميادين العامة في لبنان، وسقوط عشرات القتلى والجرحى في هجوم دموي استهدف مدينة تل ابيض السورية، رغم الاتفاقات والتفاهمات بين الأطراف السورية والإقليمية.وتحدثت صحف الأحد، عن مطالبة المجلس الوطني الفلسطيني دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين بالاعتراف بها وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، في وقت نفذ فيه الطيران الإسرائيلي غارات على قطاع غزة خلفت قتيلًا وجرحى.وتحدثت صحف تونس في الشأن الدولي، عن ارتفاع حصيلة الجنود القتلى في الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعًا عسكريًا في شمال مالي إلى 53 قتيل، واستمرار الاشتباكات بين شرطة هونغ كونغ ومحتجين مناهضين للحكومة استعملت خلالها الأولى الغازات المسيلة للدموع.// انتهى //12:03ت م0035