الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام المهندس أسامة الرميان أمس بالجهاز الفني ولاعبي المنتخب السعودي لكمال الأجسام ، خلال زيارته لهم في مقر معسكرهم الإعدادي بالرياض تحضيراً للمشاركة في بطولة العالم التي ستنطلق في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد غدٍ وتستمر حتى العاشر من نوفمبر الجاري, بحضور رئيس لجنة الاستثمار والتسويق عادل المسعود ورئيس لجنة المنتخبات والحكام ملفي الغامدي ومدرب المنتخب السعودي لكمال الاجسام بليغ المحيميد.وأكد الرميان ثقته في نجوم الأخضر وقدرتهم على تقديم أفضل المستويات لتحقيق النتائج المنتظرة منهم خلال بطولة العالم 2019 ، مشيراً إلى أن إمكانات لاعبي المنتخب ستسهم في تحقيق الأهداف ، داعياً اللاعبين إلى مضاعفة الجهد خلال التدريبات، للظهور بالمستوى المأمول.// انتهى //12:05ت م0036