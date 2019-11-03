لندن 6 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 3 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالاحتجاجات التي تشهدها العاصمة العراقية، وقالت إن آلاف الأسر بدأت في الرحيل الي خارج المدينة نحو مدينتي الفلوجة والرمادي.وعرجت على أوضاع اللاجئين الأفارقة في ليبيا، وقالت إن العديد من المحتجزين منهم داخل مراكز الهجرة في طرابلس بتعرضون للتعذيب والاغتصاب والمعاملة السيئة.وأشارت صحف الأحد إلى ورود تقارير عن تعليق الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات الأمنية إلى لبنان إلى حين الانتهاء من تطبيق جميع الإصلاحات.وفي الشأن المحلي، كثفت صحف لندن الاهتمام بأخبار الحملات الانتخابية في ظل اقتراب موعد الاقتراع العام، مبرزةً تخصيص رئيس الوزراء غرفة طواري لتخفيف الضعط على الخدمات الصحية في فصل الشتاء التي تعد من أبرز اهتمامات الناخبين.// انتهى //12:10ت م0037