القاهرة 6 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 3 نوفمبر 2019 م واسبدأت في القاهرة اليوم فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت شعار "شراكة متكاملة لمستقبل مستدام" الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح والمتابعة المصرية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ومشاركة كبار المسؤولين ومتخذي القرار المعنيين بملفات التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.ويناقش الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي يستمر لمدة أربعة أيام ثلاثة محاور رئيسة هي التكامل بين شركاء التنمية، والتحول إلى حياة أفضل، وأفاق جديدة لعالم متغير، كما يستعرض العلاقة بين التنمية المستدامة وكل من الإعلام والثقافة والتعليم والشباب، ودور شباب العلماء في تحقيق التنمية المستدامة، وأهمية المبادرات الشبابية في التنمية المستدامة، وجهود الجهات الاقليمية والدولية في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.وتشهد النسخة الثالثة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة ورشة عمل حول "ريادة الأعمال المجتمعية بقيادة الشباب"، ومعرضًا لأهم المنتجات والابتكارات في المنطقة العربية المتعلقة بالتنمية المستدامة.وتهدف فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إلى رفع درجة الوعي العام لدى المواطن العربي بأهمية التنمية، فضلًا عن تعميق الرؤى المشتركة للدول العربية والشركاء حول البرامج والاجراءات والخطط نحو تحقيق الأهداف والغايات من التنمية المستدامة في المنطقة العربية مع بناء رؤية عربية محددة الأهداف والأدوار.يذكر أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يعد أكبر منصة إقليمية عربية تتناول تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية.// انتهى //12:12ت م0038