الكويت 6 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 3 نوفمبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 59ر7 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5709 نقطة بنسبة انخفاض 13ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر105 مليون سهم تمت من خلال 4221 صفقة نقدية بقيمة 2ر12 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 3ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4765 نقطة بنسبة 15ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر89 مليون سهم تمت عبر 3137 صفقة بقيمة 07ر6 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق الأول 7ر14 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر6196 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر16 مليون سهم تمت عبر 1084 صفقة بقيمة ستة ملايين دينار.// انتهى //13:10ت م0051