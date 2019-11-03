الكويت 6 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 3 نوفمبر 2019 م واسعقد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بقصر بيان اليوم مباحثات رسمية مع رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب التي تزور الكويت حاليًا.وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وسنغافورة بما يخدم مصالحهما المشتركة وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:11ت م0052