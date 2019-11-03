الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واستنطلق بالعاصمة المصرية القاهرة غداً أعمال الدورة التدريبية المتقدمة لكبيري مدربي الأولمبياد الخاص الدولي في رياضة الجمباز الفني والإيقاعي، بمشاركة 6 دول عربية، هي مصر وليبيا والمغرب والجزائر والأردن ولبنان، وتستمر حتى السابع من نوفمبر الجاري.وصرح مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية الدكتور عماد محي الدين أن الدورة المتقدمة تقام بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد المصري للجمباز واستكمالاً للدورات التدريبية المتقدمة لإعداد كبيري المدربين ضمن خطة التدريب لعام 2019 وخلال اجتماعات الرئاسة الإقليمية التي عقدت بالقاهرة منتصف هذا العام.وأشار إلى أن الدورة تشمل شقين نظري وعملي، وتجمع ما بين القوة والمرونة، وبراعة الأداء الجمالي, حيث ستتوفر المسابقات للذكور في مجال الجمباز الفني، فيما تتوافر للإناث في مجالي الفن والإيقاع.وأَضاف أنه يمكن أن يتسابق الذكور مع الإناث في المسابقات المتكاملة، أو في مسابقات مخصصة للتسابق المختلط، وتضم مسابقة واحدة أو اثنتين على الأكثر في جميع رياضات الأولمبياد الخاص، ويتم تقسيم اللاعبين في مجموعات وفقاً لمستويات القدرة، والسن والجنس.وأشار مدير عام الرياضة والتدريب إلى أنه تم إدراج الجمباز للمرة الأولى كرياضة رسمية عام 1972، وكان ذلك في إطار الألعاب العالمية الصيفية، حيث تسابق 11 لاعباً في حركات التمبولين والتمارين الحرة، والألعاب العالمية التي أقيمت بنورث كارولينا بأمريكا عام 1999، حيث بلغ عدد المتسابقين في هذه الرياضة 280 لاعباً مثلوا 43 برنامجاً حول العالم، كما تسابق في الألعاب العالمية الصيفية عام 2003 التي أقيمت بإيرلندا 283 لاعباً من 43 برنامجاً حول العالم, وبلغ عدد المتسابقين في هذه الرياضة، على مستوى الأولمبياد الخاص في المنطقة حالياً 1296 لاعباً, مبيناً أن الألعاب الاقليمية التاسعة التي أقيمت بأبوظبي عام 2018 شهدت ظهور الجمباز، وكان لها حضوراً مميزاً ضمن الرياضات الـ 24 بالدورة.وبين الدكتور عماد محي الدين أن مسابقات الجمباز تشمل "حصان القفز – عارضة التوازن – التمرينات الأرضية – جهاز التمبولين"، فيما تتضمن فعاليات الرجال "المستويات الأول والثاني والثالث والرابع "التمرينات الأرضية – حصان الحلق – جهاز الحلق – حصان القفز – المتوازي – العارضة الأفقية (العقلة) – الفردي العام"، وفعاليات السيدات "المستوى الأول والثاني والثالث والرابع، حصان القفز – العارضتان مختلفتي الارتفاع – عارضة التوازن – الفردي العام".13:22ت م0053