أبها 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسأطلقت إدارة تعليم بيشة ممثلة في قسم رعاية الموهوبين اليوم برنامج الكشف عن الطلاب الموهوبين من خلال تطبيق مقياس القدرات العقلية على طلاب الصفين الثالث والسادس الابتدائي في 12 مدرسة .ويهدف البرنامج إلى حصر الطلاب ذوي القدرات العقلية العالية وتصنيفهم إلى فئات متميز وموهوب ومبدع وعبقري ثم تقديم البرامج الإثرائية النوعية لهم حسب نوع قدرت الطالب.وسيتم خلال الشهر الجاري تكثيف برامج مساعدة الطالب لدخول مقياس موهبة لغرض الاستفادة من البرامج المحلية والدولية ،إضافة إلى إمكانية إدراج الطالب في برنامج التسريع.// انتهى //13:27ت م0055