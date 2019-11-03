حائل 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسأقيمت على هامش فعاليات مهرجان تمور الفنخاء الثاني الذي تنظمه بلدية مدينة الكهفة بمنطقة حائل محاضرة بعنوان "آفات النخيل وطرق مكافحتها"، وذلك بمقر المهرجان.وتناولت المحاضرة أهم الآفات المنتشرة بمزارع النخيل بمنطقة حائل "الحشرات القشرية" التي تصيب أشجار النخيل وتمتص العصارة النباتية وتسبب جفاف وموت الأجزاء التي تصيبها كما تفرز الندوة العسلية التي تعيق عملية التمثيل الضوئ.كما تطرقت المحاضرة للحلم الغباري "الغبير" الذي يصيب ثمار النخيل ويهددها بالتلف وكذلك أفة دودة البلح الكبرى والصغرى التي تصيب أشجار النخيل "سوسة النخيل الحمراء"، مبيناً أنها تعـد من أخطر الآفات الحشرية التي تهاجم النخيل في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى طرق مكافحتها.يذكر أن مهرجان تمور الفنخاء الثاني أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل الأحد الماضي في نسخته الثانية.// انتهى //13:27ت م0056